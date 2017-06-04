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Стояновский и Ярзуткин завоевали бронзу этапа Мирового тура в Москве

4 июня 2017, воскресенье. 17:48. Волейбол

Россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин завоевали бронзовые медали этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве. В матче за третье место молодая российская пара в трёх партиях одержала победу над первыми сеяными, лидерами мирового сезона, парой из Латвии Янис Шмендиньш/Александр Самойлов со счётом 2:1 (18:21, 21:14, 15:8).

Для российской пары это вторая бронза этапа Мирового тура в нынешнем сезоне. Ранее они стали призёрами этапа в Иране.

Напомним, что в финале, который начнётся в 20:15 мск, российская пара Вячеслав Красильников и Никита Лямин встретится с американским дуэтом Николас Лусена/Филип Дальхауссер.

Видео доступно в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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