Бразилия обыграла Италию в матче Мировой лиги по волейболу

Мужская сборная Бразилии по волейболу одержала вторую победу в розыгрыше Мировой лиги — 2017. В матче третьего тура первого игрового уик-энда в Пезаро (Италия) бразильцы в четырёх партиях обыграли команду Италии — 3:1.

В первом туре южноамериканская команда на тай-брейке уступила сборной Польши (2:3), а накануне обыграла команду Ирана (3:1). Италия одержала единственную победу на домашнем этапе над Ираном (3:0), полякам хозяева площадки уступили со счётом 1:3.

Волейбол. Мировая лига. Первый игровой уик-энд. Италия, Пезаро

Группа А1. Третий тур

Италия – Бразилия – 1:3 (15:25, 25:17, 23:25, 22:25).