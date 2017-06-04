Сборная Франции по волейболу одержала третью победу в Мировой лиге

Мужская сборная Франции по волейболу выиграла все три матча первого игрового уик-энда Мировой лиги, который проходит в Казани. В третьем туре чемпионы Европы в трёх партиях обыграли аргентинцев со счётом 3:0. С аналогичным результатом в первом туре были повержены болгары (3:0). И только сборная России сумела взять у Франции хотя бы одну партию (3:1).

Аргентинцы в столице Татарстана выиграли только у болгар (3:2), а хозяевам площадки уступили в трёх партиях (0:3).

Волейбол. Мировая лига. Первый игровой уик-энд. Казань, Россия

Группа С1. Третий тур

Аргентина – Франция — 0:3 (17:25, 25:27, 22:25).