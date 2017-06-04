Сборная США проиграла все три матча первого уик-энда Мировой лиги

Мужская сборная Бельгии по волейболу завершила первый уик-энд Мировой лиги победой в четырёх сетах над командой США со счётом 3:1. Это вторая победа бельгийцев на турнире, накануне они обыграли сборную Сербии (3:0), а в первом туре на тай-брейке уступили команде Канады (2:3). Американцы потерпели третье поражение в трёх матчах Мировой лиги, ранее уступив Сербии (1:3) и Канаде (2:3).

Волейбол. Мировая лига. Первый игровой уик-энд. Нови-Сад, Сербия

Группа В1. Третий тур

США – Бельгия — 1:3 (23:25, 16:25, 25:22, 26:28).