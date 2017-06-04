Сборная Ирана по волейболу обыграла Польшу в Мировой лиге

Мужская сборная Ирана по волейболу завершила первый игровой уик-энд в Мировой лиге победой над командой Польши в четырёх партиях. Эта победа стала единственной для иранцев в трёх матчах первого уик-энда турнира, который проходил в Пезаро (Италия). Ранее они уступили Италии (0:3) и Бразилии (1:3). Поляки до встречи с Ираном одержали две победы – над Бразилией (3:2) и над Италией (3:1).

Волейбол. Мировая лига. Первый игровой уик-энд. Италия, Пезаро

Группа А1. Третий тур

Польша — Иран – 1:3 (25:18, 23:25, 23:25, 22:25).