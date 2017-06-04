Греция обыграла Австрию и стала второй в отборе на ЧМ-2018 по волейболу

В пятый игровой день квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года среди женских команд, который проходит в Осиеке (Хорватия), сборная Греции одержала победу над командой Австрии со счётом 3:1. Гречанки выиграли четвёртый матч на турнире, уступив только сборной России (1:3), и с 11 очками в активе заняли второе место в группе А, позволяющее сыграть в ещё одном отборочном турнире на первенство планеты. В активе австриек две победы — над командами Венгрии (3:2) и Грузии (3:0).

Волейбол. Чемпионат мира—2018. Женщины. Квалификационный турнир. Группа А. Пятый тур

Греция – Австрия – 3:1 (20:25, 25:19, 25:22, 25:23).