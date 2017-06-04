Сборная России по волейболу на тай-брейке уступила Болгарии в Мировой лиге

Мужская сборная России по волейболу завершила первый игровой уик-энд Мировой лиги, который проходил в Казани, поражением на тай-брейке от команды Болгарии со счётом 2:3. Уверенно выиграв две первые партии, россияне позволили болгарам переломить ход игры в третьем сете. В четвёртой партии игра выровнялась, но болгарам удалось перевести встречу в тай-брейк, который также остался за соперниками россиян.

Самым результативным у россиян стал Максим Жигалов, набравший 17 очков, по 12 очков принесли команде Денис Бирюков (6 очков на блоке) и Егор Клюка (3 очка на блоке). 10 очков (включая 4 блока) набрал Илья Власов. Выходивший на замену Павел Панков подал 3 эйса.

В активе подопечных Сергея Шляпникова стартовая победа над Аргентиной (3:0), в пассиве – поражение от Франции (1:3). Болгары также проиграли два матча, уступив Франции (0:3) и Аргентине (2:3).

Второй игровой уик-энд сборная России проведёт во Франции, где вновь сыграет с чемпионами Европы, а также встретится с командами США и Италии.

Волейбол. Мировая лига. Первый игровой уик-энд. Россия, Казань

Группа С1. Третий тур

Россия – Болгария – 2:3 (25:21, 25:15, 22:25, 25:27, 13:15).