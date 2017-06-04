Ларисса и Талита выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Москве

Бразильские волейболистки Ларисса Франка и Талита Антунес стали победительницами этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который завершился в Москве. В финальном матче бразильянки в двух партиях уверенно победили американок Росс Саммер и Брук Свит со счетом 2:0 (21:16, 21:14).

Бронзовые медали завоевали ещё одни представительницы Бразилии — Агата Беднарчук и Эдуарда Сантос Лисбоа. Их соперницы, немецкая пара Изабель Шнайдер и Виктория Бинек, отказались от продолжения борьбы в матче во второй партии.