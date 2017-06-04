Сборная Сербии по волейболу обыграла Канаду в Мировой лиге

Мужская сборная Сербии по волейболу завершила домашний уик-энд Мировой лиги победой над командой Канады со счётом 3:1 (25:23, 25:21, 20:25, 25:20). С аналогичным счётом сербы выиграли в первом туре у американцев, а сборной Бельгии уступили в трёх партиях (0:3). Канадцы потерпели первое поражение на турнире – у соперников из Бельгии и США они выиграли на тай-брейке (3:2).

Волейбол. Мировая лига. Первый игровой уик-энд. Нови-Сад, Сербия

Группа В1. Третий тур

Канада – Сербия – 1:3 (23:25, 21:25, 25:20, 20:25).