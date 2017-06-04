Шляпников: дайте нам время, чтобы сделать команду

Главный тренер сборной России Сергей Шляпников прокомментировал поражение от Болгарии (2:3) в матче группового этапа Мировой лиги.

«Мы говорили, что у нас есть проблема с приёмом. Сегодня она вылезла в самый неподходящий момент. В пятой партии Соколов исполняет две несильные подачи, накаты. Даёт нам право выбора: принимайте. И на не самой сложной подаче мы не смогли сняться с приёма.

Почему не дожали соперника в третьем сете? Команда перестала доводить мяч, мы забрались на высокие передачи, где было тяжело атаковать на таком высоком блоке, как у Болгарии. Возможно, команда функционально устала, поэтому разладился приём. Всё равно считаю, что надо было находить силы, держать установки, не сваливаться на простой волейбол, который читает команда соперника. Это нам пища для размышлений. Команда молодая, может быть, рано поверили, что выиграли. Такой фактор тоже нельзя исключать. Сейчас будем разбираться. Это нестабильность из-за молодости. Будем стабилизировать работу в различных элементах игры и идти дальше.

Впервые сыграл Дмитрий Волков? Нужно было вводить свежие силы, чтобы ритм игры поддерживать. Плюс добавить эмоций, взбудоражить команду. Дмитрий это умеет.

Дмитрий Ильиных не сыграет на следующей неделе, он лечится. У нас неплохой состав. Нам просто нужно время. Если мы будем шарахаться из стороны в сторону и кардинально что-то менять – ничего не получится. Дайте нам время, чтобы сделать команду. За два-три дня команду сделать невозможно. Элементарно нужно время. И всё получится. Будем работать. Надо стабилизировать элементы», – приводит слова Шляпникова «Спорт Бизнес Online».