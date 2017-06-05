Бочарова/Воронина и Шекунов/Шустров вышли в финал квалификации юношеских ОИ-2018

Российские пары Мария Бочарова/Мария Воронина и Денис Шекунов/Павел Шустров стали победителями юношеского континентального кубка ЕКВ по пляжному волейболу, который прошел в Москве в заключительный день этапа Мирового тура. Россияне, а также мужская и женская пары из Греции, занявшие вторые места, получили путевки в финал квалификации юношеских Олимпийских игр 2018 года.

Награждали победителей чемпионы юношеской Олимпиады-2014 в Китае Олег Стояновский/Артем Ярзуткин и Дуда/Элиза из Бразилии, завоевавшие бронзовые медали этапа Мирового тура в Москве.

«Четыре года назад мы в точно таком же турнире отобрались на Олимпиаду среди юношей. Сегодня мы стоим на подиуме этапа Мирового тура и сражаемся с лучшими в мире командами. Желаю всем вам также в скором времени добиваться больших успехов во взрослом пляжном волейболе, а пока — решить задачу по попаданию на юношеские Игры. Олимпиада, пусть и юношеская, — это невероятные воспоминания на всю жизнь», — цитирует Ярзуткина пресс-служба ВФВ.