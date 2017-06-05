Грбач: никто не ожидал, что сборной Хорватии удастся выиграть сет в матче с РФ

Связующая сборной Хорватии Ана Грбач прокомментировала поражение от команды России в заключительном матче европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года со счётом 1:3 (22:25, 21:25, 25:20, 15:25). Подопечные Владимира Кузюткина завоевали путёвку на первенство мира.

«Давайте будет реалистами: никто не ожидал, что мы выиграем хотя бы сет в этом матче. Думаю, своим достижением мы всех порадовали. Хочу поблагодарить болельщиков в Осиеке, которые на протяжении всего матча поддерживали нас», — приводит слова Грбач официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.