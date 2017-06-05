Ярзуткин: Олимпиада, пусть и юношеская, — невероятные воспоминания на всю жизнь

Российский «пляжник» Артём Ярзуткин поздравил своих соотечественниц Марию Бочарову и Марию Воронину с победой на юношеском континентальном Кубке ЕКВ по пляжному волейболу в Москве. Россиянки завоевали путёвки в финал квалификации юношеских Олимпийских игр 2018 года.

«Четыре года назад мы в точно таком же турнире отобрались на Олимпиаду среди юношей. Сегодня мы стоим на подиуме этапа Мирового тура и сражаемся с лучшими в мире командами. Желаю всем вам также в скором времени добиваться больших успехов во взрослом пляжном волейболе, а пока — решить задачу по попаданию на юношеские Игры. Олимпиада, пусть и юношеская, — это невероятные воспоминания на всю жизнь», — цитирует Ярзуткина официальный сайт ВФВ.