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Смольный не будет финансировать новый клуб из Санкт-Петербурга

5 июня 2017, понедельник. 16:13. Волейбол

Правительство Санкт-Петербурга не будет финансировать новый волейбольный клуб «Зенит», сообщает АБН со ссылкой на источник в Смольном. Запуск проекта состоится в ближайшее время.

«Из бюджета города на создание новой волейбольной команды средства выделять не будут. Клуб будет существовать только на средства частных инвесторов», — сказали в правительстве Петербурга.

Ранее стало известно, что возможными новичками команды станут россияне Евгений Сивожелез, Андрей Ащев, Александр Волков, а также грек Митар Джурич и кубинец Ореол Камехо.

Источник: АБН Сообщить об ошибке
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Новости. Волейбол
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