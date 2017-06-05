Бронзовый призёр чемпионата России среди женских команд Суперлиги красноярский «Енисей» продлил контракты с семью волейболистками.

«С удовольствием сообщаем, что в следующем сезоне выступать за наш клуб продолжат Мария Фролова, Яна Манзюк, Александра Перетятько, Екатерина Ефимова, Евгения Щеглова, Анна Лазарева и Евгения Кондрашкина», — сообщается на официальном сайте клуба.

Завершив регулярный чемпионат России сезона-2016/17 на пятом месте, «Енисей» в четвертьфинале в двух матчах обыграл краснодарское «Динамо». В полуфинале красноярские волейболистки проиграли будущему чемпиону – московскому «Динамо», а в серии за третье место взяли верх над «Уралочкой-НТМК».