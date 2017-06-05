Московское «Динамо» пригласило француза Ле Ру и вернуло Кимерова

Чемпион Европы и победитель Мировой лиги в составе сборной Франции по волейболу центральный блокирующий Кевин Ле Ру, который прошлый сезон провёл в итальянской «Модене», подпишет контракт с серебряным призёром чемпионата России — московским «Динамо». О новобранцах бело-голубых рассказал спортивный директор клуба Андрей Секретарёв.

«Сейчас могу сказать точно — команду пополнят такие игроки, как Денис Калинин, центральный блокирующий и игрок сборной Франции Кевин Ле Ру, доигровщик Дик Коой. К нам возвращается наш игрок Александр Кимеров — молодой, но уже опытный волейболист. Максимально будем привлекать к матчам, а также к тренировочному процессу первой команды нашу молодёжь: Дмитрия Яковлева, Дениса Антонова, Александра Мельникова.

Могу сказать, что работа ещё не закончена. Всё самое интересное ещё впереди», — приводит слова Секретарёва «Р-Спорт».