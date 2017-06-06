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Секретарёв: можно сказать, что «Динамо-Олимп» — лучшая молодёжная команда России

6 июня 2017, вторник. 09:23. Волейбол

Спортивный директор мужского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Андрей Секретарёв отметил важность победы команды «Динамо-Олимп» в Молодёжной лиге.

«Огромное значение для клуба имеет победа нашей молодёжной команды „Динамо-Олимп“ в чемпионате России. Мы завоевали золотые медали! А также серебро Кубка Молодёжной лиги. Конечно, в первую очередь внимание большинства приковано к достижениям команд Суперлиги, но вместе с тем нельзя оставлять без внимания победы молодых спортсменов. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что „Динамо-Олимп“ — лучшая молодёжная команда России. Это вселяет большие надежды на будущее», — цитирует Секретарёва официальный сайт клуба.

Источник: Официальный сайт ВК "Динамо-Москва" Сообщить об ошибке
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Новости. Волейбол
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