«Любе Чивитанова» продлила контракт со Станковичем

Итальянский клуб «Любе Чивитанова» продлил контракт с капитаном команды сербом Драганом Станковичем. Он выступает в коллективе из Мачераты с 2010 года, куда перешёл из черногорской «Будваньской Ривьеры».

31-летний центральный блокирующий в минувшем сезоне был выбран капитаном команды. В прошедшем сезоне он в среднем набирал по восемь очков за игру, сообщает World of Volley.

В составе «Любе Чивитанова» Станкович трижды выиграл чемпионат Италии, один раз стал обладателем национального кубка и Кубка вызова.