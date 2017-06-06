Маричев: считаю, что Ле Ру и Коой усилят московское «Динамо»

Главный тренер мужской команды московского «Динамо» Юрий Маричев прокомментировал включение в состав представителей молодёжной команды Дмитрия Яковлева, Дениса Антонова и Александра Мельникова, а также оценил новичков клуба — центрального блокирующего сборной Франции Кевина Ле Ру и голландского доигровщика Дика Кооя.

«Думаю, что для одного сезона молодых игроков достаточно. Работы предстоит много, игроки молодые. Но я этому рад, я люблю работать с молодыми волейболистами, это то, что мне нужно. Я очень рад, что в этом году у нас добавятся в составе молодые игроки. В прошлом сезоне у нас практически не было молодых игроков, и, конечно же, состав требовал омоложения.

Я считаю, что Ле Ру и Коой усилят нашу команду. У нас и так неплохой состав, но эти игроки его ещё дополнительно укрепят. В связи с тем, что несколько игроков покинули нашу команду, это будет хорошая замена. Укрепились игроком первого темпа – Ле Ру. У нас впереди Лига чемпионов, и необходимо правильно распределять нагрузку между игроками, нам нужны крепкие и хорошие игроки, которые выдержат такой календарь. Я очень надеюсь на их помощь», — цитирует Маричева «Р-Спорт».