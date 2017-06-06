Клуб из Санкт-Петербурга подал заявку на участие в чемпионате России

Волейбольный клуб из Санкт-Петербурга «Зенит» подал заявку на участие в мужском чемпионате России. Об этом рассказал агент Дмитрий Резванов.

«Они подали заявку на участие. Решение должно быть 8 июня», — приводит слова Резванова ТАСС.

Кроме того, он сообщил, что клуб ведёт переговоры со шведским диагональным Маркусом Нильссоном. 34-летний волейболист предыдущие два сезона провёл в турецком клубе «Зираат Банкасы», а до этого выступал в трёх российских командах: «Динамо-Янтарь», новосибирском «Локомотиве» и кемеровском «Кузбассе».