Тилли: мы не ожидали, что сборная Франции сможет выиграть все три матча в Казани

Главный тренер мужской сборной Франции Лоран Тилли оценил выступление команды на стартовом этапе Мировой лиги, который прошёл в Казани. Французы одержали три победы, обыграв команды Болгарии (3:0), России (3:1) и Аргентины (3:0).

«Нам было очень непросто в третьем матче, так как игроки устали от такого ритма встреч. Мы очень хотели победить. Я удовлетворён тем, что команда сыграла отлично. Мы не ожидали, что сможем выиграть все три матча в Казани», — приводит слова Тилли официальный сайт Международной федерации волейбола.