Маричев: главную задачу «Динамо-Москва» выполнило – сохранило второе место в ЧР

Главный тренер мужской команды московского «Динамо» Юрий Маричев подвёл итоги выступления команды в завершившемся сезоне.

«Думаю, сезон можно оценивать по-разному, но главную задачу мы выполнили – сохранили второе место в чемпионате России, что с учётом отсутствия иностранных спортсменов сделать было непросто. С другой стороны, мы могли выступить лучше в Лиге чемпионов и на Кубке России. В связи с этим было принято решение на следующий сезон пригласить легионеров, чтобы все матчи в различных турнирах проходить более ровно», — цитирует Маричева официальный сайт клуба.