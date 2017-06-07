Гончарова: «Динамо» постарается навязать борьбу лучшим командам Европы и мира

Нападающая сборной России и московского «Динамо» Наталия Гончарова выразила мнение, что её команда способна выступить лучше в международных турнирах в предстоящем сезоне.



«Трудно сказать, почему пока не получается удачно выступить на международной арене. В первую очередь, уже хорошо, что мы попали и в „Финал четырёх“ Лиги чемпионов и на клубный чемпионат мира в Японии. Это неоценимый опыт. В следующем сезоне обязательно постараемся навязать борьбу лучшим командам Европы и мира, показать результат серьезнее», — приводит слова Гончаровой «Российская газета".