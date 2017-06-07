Гуцалюк: в Европе спорт популярнее, там не только футбол по всем каналам

Игрок казанского «Зенита» Александр Гуцалюк посетовал на низкую популярность своего вида спорта в России.



«В Европе вообще спорт как-то популярнее. Там не только везде футбол, по всем телеканалам, как у нас. В Польше спортом номер один является волейбол, как это ни странно. Может быть, у нас меньше народу интересуется спортом. К волейболу многие относятся, как к пионерболу. Нет массовости, раскрутки, пиара игры.

В любом случае разочаруешься, когда ждёшь, что соберутся полные трибуны, особенно на какие-то важные матчи в Казани, а этого не происходит. Хочется, чтобы постоянно был аншлаг. Так интереснее играть", — приводит слова Гуцалюка «Советский спорт».