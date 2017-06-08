Женская сборная Китая одолела голландок на турнире Montreux Volley Masters

В Монтрё (Швейцария) продолжается традиционный международный турнир Montreux Volley Masters. 7 июня в группе A состоялся один матч. Женская сборная Китая в пяти партиях одолела команду Нидерландов со счётом 3:2 (25:27, 25:22, 25:16, 17:25, 15:11). Для олимпийских чемпионок 2016 года эта победа стала второй подряд, а голландки потерпели второе кряду поражение на тай-брейке.

Турнир Montreux Volley Masters. Женщины. Монтрё. Группа A. Второй тур

Китай — Нидерланды — 3:2 (25:27, 25:22, 25:16, 17:25, 15:11).

Турнир завершится 11 июня.