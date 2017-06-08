Аксютин, Куликов, Крицкий, Жук и Платаненков стали игроками «Енисея»

Красноярский «Енисей» объявил о подписании контрактов с победителем чемпионата мира среди молодёжных сборных доигровщиком Никитой Аксютиным и бронзовым призёром чемпионата мира среди молодёжных команд блокирующим Максимом Куликовым. Аксютин ранее выступал за «Ярославич», а Куликов – за краснодарское «Динамо».

Также клуб подтвердил заключение соглашений с блокирующими Александром Крицким и Дмитрием Жуком и с доигровщиком Сергеем Платаненковым.

Ранее контракты с «Енисеем» продлили Алексей Спиридонов, Дмитрий Леонтьев, Антон Мысин, Йоандри Диас, Роман Жось, Александр Янутов, Илья Чубыкин и Иван Панычев.