«Локомотив» объявил о подписании контракта с Родичевым

Новосибирский «Локомотив» объявил о подписании контракта с доигровщиком Алексеем Родичевым, сообщает официальный сайт «железнодорожников». С 2009 года 29-летний волейболист выступал за сургутский «Газпром-Югра». Родичев начинал профессиональную карьеру в пермском «Прикамье».

В регулярном чемпионате России-2016/17 Алексей Родичев занял восьмое место в списке лучших бомбардиров, набрав 380 очков в 26 матчах.

Подопечные Пламена Константинова стали бронзовыми призёрами минувшего розыгрыша российской Суперлиги.