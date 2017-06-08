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Волейболистки казанского «Динамо» записали видеообращение к болельщикам

8 июня 2017, четверг. 14:16. Волейбол

Казанское «Динамо» представило видеообращение волейболисток команды к болельщикам. Болгарская доигровщица Элица Василева, связующая Ирина Филиштинская, доигровщицы Анастасия Подошвина и Ирина Воронкова и либеро Екатерина Уланова рассказали, где проводят межсезонье, и пожелали поклонникам команды хорошего лета.

Видео доступно в официальном аккаунте клуба в Youtube.

Подопечные Ришата Гилязутдинова завоевали серебряные медали чемпионата России, проиграв в финале плей-офф одноклубницам из Москвы со счётом 1-3. В финале Кубка России казанское «Динамо» обыграло одноклубниц из Москвы со счётом 3:1 (25:23, 25:20, 26:28 25:15).

Также коллектив из столицы Татарстана стал победителем Кубка ЕКВ, дважды одолев итальянский «Бусто Арсицио».

Источник: Официальный канал ЖВК "Динамо" (Казань) на Youtube Сообщить об ошибке
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Теги
ЖВК Динамо Казань Екатерина Уланова Ирина Воронкова
Новости. Волейбол
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