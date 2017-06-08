Сборная Нидерландов выиграла первый матч на Montreux Volley Masters

В Монтрё (Швейцария) продолжается ежегодный международный турнир Montreux Volley Masters. В третьем туре соревнований в группе А сборная Нидерландов в четырёх партиях взяла верх над командой Швейцарии.

Голландки одержали первую победу в трёх встречах, а швейцарки потерпели второе поражение. В группе А также выступают сборные Китая и Аргентины. В пятницу, 9 июня, хозяйки встретятся с южноамериканками.

Турнир Montreux Volley Masters. Женщины. Монтрё, Швейцария

Группа A. Третий тур

Нидерланды — Швейцария — 3:1 (23:25, 25:14, 25:18, 25:20).