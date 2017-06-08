Сборная Германии победила команду Таиланда на турнире в Монтрё

Сборная Германии в третьем туре группового этапа международного турнира Montreux Volley Masters в Швейцарии одолела команду Таиланда в четырёх партиях.

Немки выиграли второй матч кряду и в пятницу, 9 июня, встретятся с польскими волейболистками. Сборная Таиланда потерпела второе поражение подряд. В заключительном туре азиатская команда сыграют со сборной Бразилии 9 июня.

Турнир Montreux Volley Masters. Женщины. Монтрё, Швейцария

Группа B. Третий тур



Германия — Таиланд — 3:1 (25:22, 23:25, 25:19, 25:20).