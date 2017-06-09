Гуцалюк: Шулепов — человек с большой буквы

Блокирующий казанского «Зенита», пятикратный победитель Лиги чемпионов Александр Гуцалюк назвал Игоря Шулепова лучшим волейболистом, с которым он когда-либо играл.

«Можно много игроков назвать. Динейкин тот же. Но Шулепов — человек с большой буквы. Так просто словами не объяснить. Нужно с ним постоянно находиться на площадке, в раздевалке, просто в быту, чтобы это понять.

Я с ним играл, когда он был уже не на пике. Но помню, мы были в Сургуте, кажется, на этапе Кубка России. Была ситуация – переходящий мяч без блока. Не знаю, каким образом, но он прыгнул с задней линии на переднюю. Кто-то бил под себя, мяч попал в грудь. Он не побоялся получить в лицо. Этот момент – самый запоминающийся", — цитирует Гуцалюка «Советский спорт».