Сборная Сербии по волейболу обыграла Аргентину в Мировой лиге

Второй игровой уик-энд в первой группе Мировой лиги стартовал с победы сборной Сербии над командой Аргентины. В матче группы D1, которая проводит игры в Иране, сербы в трёх партиях взяли верх над аргентинцами со счётом 3:0 (25:18, 25:22, 25:23).

Для сборной Сербии это третья победа в рамках Мировой лиги–2017, для аргентинцев – третье поражение.

Также в группе D1 играют хозяева и команда Бельгии.

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Сербия – Аргентина – 3:0 (25:18, 25:22, 25:23).