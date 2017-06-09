Сборная Бразилии по волейболу обыграла Канаду в Мировой лиге

Второй игровой уик-энд в группе Е1 волейбольной Мировой лиги, матчи которой проходят в Болгарии, начался с победы команды Бразилии над сборной Канады в четырёх сетах со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:22, 25:23).

Бразильцы одержали третью победу в рамках Мировой лиги—2017, а канадцы потерпели второе поражение.

Также в группе Е1 играют сборные Болгарии и Польши, которые встретятся сегодня позже.

Волейбол. Мировая лига. Второй игровой уик-энд. Группа Е1.1-й тур. Болгария

Канада – Бразилия — 1:3 (25:23, 20:25, 22:25, 23:25).