Сборная США по волейболу одержала первую победу в Мировой лиге — 2017

Второй игровой уик-энд в группе F1 волейбольной Мировой лиги, матчи которой проходят во Франции, начался с победы команды США над сборной Италии в трех сетах со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:23).

Для сборной США это первая победа в розыгрыше Мировой лиги – 2017, команда Италии потерпела третье поражение в четырёх проведённых матчах.

Также в группе F1 играют сборные Франции и России, которые встретятся сегодня позже.

Волейбол. Мировая лига. Второй игровой уик-энд. Группа F1.1-й тур. Франция

Италия – США — 0:3 (22:25, 23:25, 23:25).