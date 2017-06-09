Сборная Болгарии по волейболу на тай-брейке одолела Польшу

Мужская сборная Болгарии по волейболу начала домашний игровой уик-энд Мировой лиги с победы над командой Польши. Хозяева выиграли первую партию, затем отдали два сета, но сумели перевести встречу на тай-брейк. Пятая партия в напряжённой борьбе осталась за хозяевами.

Для подопечных Пламена Константинова это уже третий тай-брейк в розыгрыше Мировой лиги — 2017 и второй победный. В активе сборной Польши также две победы в четырёх матчах, одна из которых на тай-брейке.

Волейбол. Мировая лига. Второй игровой уик-энд. Группа Е1.1-й тур. Болгария

Болгария – Польша — 3:2 (25:16, 20:25, 19:25, 25:23, 16:14).