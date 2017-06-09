Сборная Ирана по волейболу обыграла Бельгию на тай-брейке

Мужская сборная Ирана по волейболу начала домашний игровой уик-энд Мировой лиги с победы над командой Бельгии. Хозяева проиграли первую партии, но затем сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед. Однако бельгийским волейболистам удалось перевести встречу на тай-брейк, который остался за хозяевами.

Для команды Ирана это вторая победа в розыгрыше Мировой лиги – 2017, бельгийцы также одержали две победы в четырех проведенных матчах, но при этом набрали ещё два очка за поражения на тай-брейках.

Волейбол. Мировая лига. Второй игровой уик-энд. Группа D1.1-й тур. Иран

Иран – Бельгия — 3:2 (23:25, 25:17, 25:22, 23:25, 15:12).