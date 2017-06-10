Блокирующий Смоляр стал волейболистом новосибирского «Локомотива»

Новосибирский «Локомотив» на официальном сайте клуба объявил о подписании контракта с центральным блокирующим Артёмом Смоляром. Ранее 32-летний волейболист в течение трёх сезонов выступал за «Белогорье», а до этого играл за «Газпром-Югра», екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» и «Металлоинвест» из Старого Оскола.

Вместе с «Белогорьем» Артём стал серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, а также бронзовым призёром Кубка России.

В минувшем сезоне новосибирский «Локомотив» занял третье место.