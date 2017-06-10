Двукратная чемпионка мира возобновила карьеру и будет играть за «Енисей»

Двукратная чемпионка мира по волейболу в составе сборной России Светлана Крючкова подписала однолетнее соглашение с красноярским «Енисеем», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на агента спортсменки Владимира Касторнова.

32-летняя волейболистка летом 2016 года объявила о завершении карьеры, но сейчас решила её возобновить. На клубном уровне либеро играла за липецкий «Стинол», подмосковное «Заречье-Одинцово», московское и краснодарское «Динамо». Она является двукратной чемпионкой России, четырёхкратной обладательницей кубка России, двукратной победительницей Кубка ЕКВ, вице-чемпионкой Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Вместе со сборной России Светлана стала двукратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы.