Сборная Бразилии по волейболу обыграла команду Польши в Мировой лиге

Мужская сборная Бразилии по волейболу одержала вторую подряд победу во второй игровой уик-энд розыгрыша Мировой лиги – 2017, в четырех сетах обыграв команду Польши со счётом 3:1 (25:21, 25:20, 17:25, 25:19).

После пяти проведенных матчей соревнований в активе бразильских волейболистов четыре победы. Поляки потерпели второе поражение подряд в Болгарии, третье за два уик-энда.

Волейбол. Мировая лига. Второй игровой уик-энд. Группа Е1. Второй тур. Болгария

Бразилия – Польша — 3:1 (25:21, 25:20, 17:25, 25:19).