Сербия обыграла Иран в Мировой лиге и вышла на третье место

Мужская сборная Сербии по волейболу одержала вторую победу подряд во второй игровой уик-энд розыгрыша Мировой лиги – 2017. В матче второго тура в группе D1, матчи которой проходят в Иране, сербы в четырёх партиях взяли верх над хозяевами площадки. Иран потерпел первое поражение на домашнем этапе.

Сербы с четырьмя победами в пяти проведённых матчах поднялись на третье место в общей таблице первой группы Мировой лиги. Команда Ирана с двумя победами в активе – восьмая.

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Иран – Сербия – 1:3 (20:25, 23:25, 25:16, 16:25).