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Сборная Франции по волейболу одержала пятую победу подряд в Мировой лиге

10 июня 2017, суббота. 23:48. Волейбол

Мужская сборная Франции по волейболу одержала вторую победу подряд в ходе домашнего уик-энда розыгрыша Мировой лиги – 2017. В матче второго тура в группе F1 французы в четырех партиях взяли верх над итальянскими волейболистами, которые потерпели второе поражение подряд.

Сборная Франции, выиграв все пять проведенных матчей, единолично лидирует в общей таблице первой группы Мировой лиги. Италия с одной победой в активе занимает 11-е место.

Волейбол. Мировая лига. Второй игровой уик-энд. Группа F1. Второй тур. Франция

Франция – Италия – 3:1 (21:25, 25:21, 25:21, 26:24)

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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