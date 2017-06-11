Сербия одержала три победы во второй уик-энд Мировой лиги по волейболу

Мужская сборная Сербии по волейболу добилась стопроцентного результата во второй игровой уик-энд розыгрыша Мировой лиги — 2017. В третьем туре соревнований в группе D1, которая проводила свои матчи в Иране, сербы в трёх партиях взяли верх над сборной Бельгии, а ранее одержали победы над командами Аргентины (3:0) и Ирана (3:1). Бельгия группе D1 оказалась сильнее только аргентинцев (3:2).

После двух игровых уик-эндов Мировой лиги в активе сербов 5 побед и одно поражение, у бельгийцев – 3 победы и 3 поражения.

Волейбол. Мировая лига. Второй игровой уик-энд. Группа D1. Третий тур. Иран

Сербия – Бельгия – 3:0 (25:22, 25:18, 25:20).