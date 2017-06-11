Сборная Польши по волейболу обыграла Канаду в Мировой лиге

Мужская сборная Польши по волейболу одержала первую победу в матчах второго игрового уик-энда Мировой лиги – 2017. В третьем туре в группе Е1, матчи которой проходят в Болгарии, поляки в четырёх партиях взяли верх над командой Канады, которая в группе Е1 оказалась сильнее только болгарских волейболистов (3:1).

После шести проведённых матчей в активе сборных Польши и Канады по три победы, но канадцы дважды брали верх над соперниками на тай-брейке.

Волейбол. Мировая лига. Второй игровой уик-энд. Группа Е1. Третий тур. Болгария

Польша – Канада – 3:1 (25:21, 27:25, 20:25, 25:19).