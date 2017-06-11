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Сборная Ирана по волейболу на тай-брейке обыграла Аргентину в Мировой лиге

11 июня 2017, воскресенье. 22:34. Волейбол

Мужская сборная Ирана по волейболу одержала вторую победу в рамках домашнего уик-энда Мировой лиги – 2017, в матче третьего тура на тай-брейке обыграв команду Аргентины со счётом 3:2 (29:27, 25:20, 20:25, 23:25, 15:11). Аргентина проиграла все матчи второго уик-энда.

После шести матчей в активе сборной Ирана три победы, аргентинские волейболисты выиграли только один матч.

Волейбол. Мировая лига. Второй игровой уик-энд. Группа D1. Третий тур. Иран

Иран – Аргентина – 3:2 (29:27, 25:20, 20:25, 23:25, 15:11).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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