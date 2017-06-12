«Пляжники» Лешуков/Лихолетов и Бирлова/Уколова выиграли 2-й этап ЧР в Москве

Победителями второго этапа чемпионата России по пляжному волейболу, который прошел в Москве, стали пары Илья Лешуков /Александр Лихолетов (ВК «Подмосковье») и Екатерина Бирлова (Хомякова) / Евгения Уколова («Динамо», Москва).

Лешуков и Лихолетов в финале в двух партиях обыграли одноклубников Руслана Быканова и Ярослава Кошкарева со счётом 21:19, 21:18. Ранее Лешуков и Лихолетов выиграли первый этап чемпионата России, который проходил в «Волей Граде» под Анапой.

Бирлова и Уколова в «Волей Граде» взяли серебро, а в Москве в финале в трех партиях обыграли подмосковную пару Анастасия Барсук (Васина) / Мария Прокопьева со счётом 17:21, 21:11, 15:12.