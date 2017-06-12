Женская сборная Бразилии выиграла турнир в Монтрё

В Монтрё (Швейцария) завершился ежегодный международный турнир Montreux Volley Masters. В матче за третье место олимпийские чемпионки китаянки обыграли команду Аргентины со счётом 3:1 (25:21, 25:12, 20:25, 25:19).

В финале сборная Бразилии в трёх партиях победила команду Германии — 3:0 (25:21, 25:18, 25:20). Сборная России участия в этих соревнованиях не принимала.

Турнир Montreux Volley Masters. Женщины. Монтрё, Швейцария

Матч за третье место

Китай — Аргентина — 3:1 (25:21, 25:12, 20:25, 25:19).

Финал

Бразилия — Германия — 3:0 (25:21, 25:18, 25:20).