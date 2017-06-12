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Кузюткин: к чемпионату Европы в плане приёма сборная будет во всеоружии

12 июня 2017, понедельник. 10:25. Волейбол

Главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин оценил выступление команды в отборе на чемпионат мира 2018 года и рассказал о важности включения в состав сборной молодых игроков. Россиянке в отборе выиграли все пять матчей и завоевали путёвку на первенство мира.

«Какие бы соперники ни были, их всё равно надо побеждать. Моим условием на сезон было привлечение молодых игроков – к сожалению, это пока не получается, вмешиваются форс-мажоры. Мы, к примеру, хотели привлечь молодых, которые участвовали в отборе к молодёжному чемпионату мира, а они выиграли – к своему счастью. И к нашему сожалению в некотором смысле. Теперь их не сможем привлечь в основную сборную. Но от своих слов не отказываюсь – дам отдых основным игрокам, которые выступали все последние годы: Гончаровой, Кошелевой, Панковой, Щербань… Но из-за того, что Руссу, Котикова, а также Малыгина, получившая травму в конце национального чемпионата, отсутствуют, у нас есть небольшие проблемы.

Сейчас на Кубок Ельцина вернутся Старцева, Филиштинская. Привлекаем молодую связующую Романову. От формирования команды, привлечения игроков, которые могут помочь, мы не уходим, несмотря на решение спортивных задач. Считаю, что это приятные проблемы, когда надо привлечь в сборную новых игроков, особенно молодых.

После Олимпиады многие команды готовят состав с прицелом на ближайшие четыре года и даже на восемь лет. Это нормально для постолимпийского сезона. Хотелось бы и нам от этого не отставать, нельзя же всё время опираться на одних и тех же. Никакого сомнения не вызывают ни Гончарова, ни Кошелева – это наши лидеры, и мы на них рассчитываем. Но обязательно хотелось бы к ним добавить и перспективную молодёжь. У нас есть хорошая поросль, и мы вправе на этих спортсменок рассчитывать. Но нельзя списывать со счетов и тех, кто действительно может помочь команде, пусть они и не так молоды.

Думаю, что в перспективе у нас есть возможность усилить приём. Такую задачу мы отчасти в этом году можем решить. К чемпионату Европы в плане приёма команда будет во всеоружии, этот компонент всегда у нас был ахиллесовой пятой. С точки зрения нападения, думаю, всё останется в порядке, это традиционно сильная наша сторона. Может быть, у нас отстаёт защита, но у нас есть возможность компенсировать это блоком и приёмом. На такую возможность я рассчитываю», — цитирует Кузюткина «Спорт-экспресс».

Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Волейбол Владимир Кузюткин Евгения Старцева Наталия Гончарова Татьяна Кошелева Яна Щербань
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