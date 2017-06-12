Фомин: игроки сборной о себе высокого мнения, а в Мировой лиге по ушам получают

Чемпион Европы, обладатель Кубка мира, участник двух Олимпийских игр Дмитрий Фомин оценил выступление мужской сборной России в Мировой лиге 2017 года. Подопечные Сергея Шляпникова в шести матчах одержали две победы.

«Проблем у сборной России очень много, но это проблемы не сегодняшнего дня. Пусть она сейчас обыгрывается в этом составе, но это нужно было делать раньше. Подводить ребят нужно было ещё в прошлом олимпийском цикле. Сейчас они должны быть уже битыми, а они только становятся битыми. Сейчас эти ребята уже играют в Суперлиге, они о себе высокого мнения, а приезжают на Мировую лигу – и получают, грубо говоря, по ушам. Исправить их в таком периоде уже сложно.

Но профессионалы должны расти. Посмотрим, что получится у нашей команды. Потенциал у них есть, и в какой-то степени неудачный опыт полезен. Их побили – придёт понимание, что нужно больше работать. Смотрите, все сборные в Мировой лиге играют не основными составами с большим количеством молодых игроков, а обыгрывают-то нас. Плохо, что не удалось провести смену поколений в прошлом цикле. Молодёжь нужно было тогда ещё потихоньку подтягивать, а сейчас, когда тебя всё время бьют, тяжело психологически, а учиться не у кого", — цитирует Фомина «Р-Спорт».