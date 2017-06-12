Жигалов: сборная России одержала по-настоящему командную победу

Волейболист сборной России Максим Жигалов прокомментировал победу над командой Италии в матче Мировой лиги во Франции со счётом 3:2 (31:33, 25:23, 21:25, 25:23, 15:10).

«Для меня было очень важно выиграть этот матч. Мы отправляемся в Польшу и постараемся одержать ещё несколько побед. Это была по-настоящему командная победа. Мы удовлетворены», — приводит слова Жигалова официальный сайт Международной федерации волейбола.

Третий игровой уик-энд сборная России проведёт в Польше. 15 июня россияне сыграют с поляками, 17 июня — с командой США, 18 июня – со сборной Ирана.