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Йосифов: каждая победа над Бразилией, Польшей или Россией придаёт уверенности

13 июня 2017, вторник. 12:32. Волейбол

Капитан сборной Болгарии Виктор Йосифов поделился впечатлениями после победы над командой Бразилии в матче Мировой лиги со счётом 3:1 (25:22, 25:19, 23:25, 25:19). После шести проведённых матчей в активе сборной Бразилии четыре победы. Болгары выиграли три матча.

«Каждая победа над столь сильными командами, как сборная Бразилии, Польши или России, придаёт нам уверенности. Нам важно научиться проводить все матчи на хорошем уровне. Надеюсь, продолжим в том же духе на этапе в Аргентине», — приводит слова Йосифова официальный сайт Международной федерации волейбола.

Источник: Официальный сайт Международной федерации волейбола Сообщить об ошибке
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Мужская сборная Болгарии — Волейбол Мужская сборная Бразилии — Волейбол Мужская сборная Польши — Волейбол Мужская сборная России - Волейбол Мировая лига
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